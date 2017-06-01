عاجل: توقيف مفتش شرطة بمطار محمد الخامس الدولي وها شنو دار ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مفتش شرطة يعمل بمطار محمد الخامس الدولي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

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فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مفتش شرطة يعمل بمطار محمد الخامس الدولي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير وتسهيل عملية للهجرة غير المشروعة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت قد اشتبهت في التواطؤ المحتمل لموظف الشرطة المذكور في وضع خاتم الدخول على جوازات سفر إيطالية مزورة، كانت بحوزة شقيقتين توأم من جنسية أفغانية، وذلك بغرض تسهيل سفرهما بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا.

وأضاف المصدر أنه تم تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بمهمة مواصلة إجراءات البحث القضائي مع مفتش الشرطة المخالف، وإجراء كافة الخبرات والتحريات الضرورية، وذلك بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.