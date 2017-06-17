مأساة..وبالصور..عائلات نشطاء ''حراك -الريف'' يقطعون المئات من الكيلومترات لزيارة أبنائهم بسجن عكاشة ﻿

كشفت صور لعائلات معتقلي ''حراك-الريف'' بالسجن المدني عين السبع بمدينة الدار البيضاء، عن المأساة الحقيقية التي تنتظرهم طيلة تواجد أبنائهم بالسجن سواء بمدينة الدار البيضاء أو أي سجن آخر عبر التراب

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كشفت صور لعائلات معتقلي "حراك-الريف" بالسجن المدني عين السبع بمدينة الدار البيضاء، عن المأساة الحقيقية التي تنتظرهم طيلة تواجد أبنائهم بالسجن سواء بمدينة الدار البيضاء أو أي سجن آخر عبر التراب الوطني، حيث سيفرض على العائلات تحمل الأعباء المادية والجسدية للإطمئنان على أولادها.



ورغم إصرار أفراد عائلات المعتقلين إعتبار أبنائهم على "صواب" في كل ما فعلوه، لكن الصور الملتقطة وهم في حالة إنتظار وثعب السفر باد عليهم خلال قيامهم بزيارة أبنائهم بسجن عكاشة لمنحهم بعض المواد الغذائية والإستهلاكية، "تذمي القلب" وتؤكد أن العائلات والأقارب هم الذين يدفعون فاتورة السجن أكثر من السجناء.



وصرح فرد من عائلة أحد المعتقلين بسجن عكاشة، أنهم أصبحوا مجبرين على تخصيص يومين كاملين في الأسبوع لزيارة أقاربهم المعتقلين بالدار البيضاء، والحديث معهم في القاعة المخصصة لذلك بالسجن لفترة لاتتتجاوز دقائق، حيث أن السفر من الحسيمة نحو الدار البيضاء مثعب ويحتاج الكثير من الصبر والقوة خاصة في رمضان نظرا لمئات الكيلومترات التي تفصل بين المدينتين.