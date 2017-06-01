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عاجل..شاهد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة مراكش قبل قليل في شهر رمضان

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 18:58 عاجل..شاهد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة مراكش قبل قليل في شهر رمضان | مجتمع
عاجل..شاهد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة مراكش قبل قليل في شهر رمضان
عاجل..شاهد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة مراكش قبل قليل في شهر رمضان

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شاهد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة مراكش قبل قليل في شهر رمضان

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