بالصور..بعد الولادة..أول ظهور لدنيا باطما رفقة ابنتها غزل وهذا ما قالته لجمهورها ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما عبر حسابها الرسمي على تطبيق السناب شاب صورا لها رفقة ابنتها غزل من داخل المستشفى العسكري بالإمارات اليوم السبت.

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نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما عبر حسابها الرسمي على تطبيق السناب شاب صورا لها رفقة ابنتها غزل من داخل المستشفى العسكري بالإمارات اليوم السبت.

وقالت دنيا باطما في أول تصريح لها بعد الولادة « أمس كان أروع يوم بحياتي حسيت بمعنى زوج وزوجة يستقبلون ثمرة حبهم، حبيبتي نورتي يا غزولتي الجميلة الله يحميكي لنا ويحفظك يا بعد عمري ».

قبل أن تضيف « خلصت ولادة الحمد لله، كان كل شيء مسهله ربي الحمد لله على النعمة لي أنعمني بيها رب العالمين ونورتي عالمنا يا بعد قلب أمك وأبوكي غزولة الجميلة ».

جدير بالذكر أن دنيا باطما وضعت مولودتها أمس الجمعة بالمستشفى العسكري بالإمارات بحضور زوجها محمد الترك.