بالصور:أنا عياشي مقابل 150 درهم ﻿

استغل بعض المغاربة رواد العالم الأزرق النقاش الدائر حول حراك الريف و كلمة ''عياشي'' و ابتكروا قميصا أبيض كُتب عليه ''أنا عياشي''.

شوف تيفي:

استغل بعض المغاربة رواد العالم الأزرق النقاش الدائر حول حراك الريف و كلمة "عياشي" و ابتكروا قميصا أبيض كُتب عليه "أنا عياشي".

القميص و حسب الحساب الخاص بالفايسبوك، يباع تحت الطلب بثمن يصل إلى 150 درهما.

و قد علق رواد الفايسبوك على البادرة باستهجان كبير ،مؤكدين أن هناك من يستغل الفرص و لا يُضيع الوقت في الركوب على الموجة.