بالصور:أنا عياشي مقابل 150 درهم ﻿

شوف تيفي:
استغل بعض المغاربة رواد العالم الأزرق النقاش الدائر حول حراك الريف و كلمة "عياشي" و ابتكروا قميصا أبيض كُتب عليه "أنا عياشي".
القميص و حسب الحساب الخاص بالفايسبوك، يباع تحت الطلب بثمن يصل إلى 150 درهما.
و قد علق رواد الفايسبوك على البادرة باستهجان كبير ،مؤكدين أن هناك من يستغل الفرص و لا يُضيع الوقت في الركوب على الموجة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.