شوفو أشنو وقع للشوافة لي شاركات فجريمة قتل مرداس فعكاشة بسبب بنتها ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة ، أن الشوافة المعتقلة في سجن عكاشة على خلفية مشاركتها في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تنتظر كل أسبوع زيارة ابنتها الوحيدة لها دون جدوى.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة ، أن الشوافة المعتقلة في سجن عكاشة على خلفية مشاركتها في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تنتظر كل أسبوع زيارة ابنتها الوحيدة لها دون جدوى.

و قالت مصادرنا،إن الشوافة تعيش في عزلة تامة و تدخل في نوبة بكاء، و تُطالب برؤية ابنتها التي تبرأت منها بعد فعلتها المُشينة.

وكشفت مصادرنا،أن الشوافة لم ترى ابنتها منذ مارس الماضي بعد تحويلها إلى سجن عكاشة.



إلى ذلك ما تزال "الشوافة" تخضع للتحقيقات رفقة القاتل الرئيسي هشام مشتري وعشيقته و ابن أخت هشام مشتري أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفك لغز هذه القضية التي حيّرت المغاربة.