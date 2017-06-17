السيبة.. في ظرف أسبوع..عصابة أخرى تُهاجم سوق السمك بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سوق الجملة للسمك في الدارالبيضاء تعرض على الساعة السادسة والنصف من صباح يومه السبت لهجوم من طرف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص حينما اغتنموا فرصة نوم ساق إحدى الشاحنات الذي

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن سوق الجملة للسمك في الدارالبيضاء تعرض على الساعة السادسة والنصف من صباح يومه السبت لهجوم من طرف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص حينما اغتنموا فرصة نوم ساق إحدى الشاحنات الذي كان ينتظر دوره من أجل وزن حمولته، ليقوموا الأربعة بتفريغ الشاحنة.

وأضاف مصدرنا، أن أحد الأشخاص العاملين بالسوق المذكور أشعر القوات المساعدة بالواقعة الذين حلوا بدورهم لعين المكان مرفوقين بعون سلطة تابع لمصلحة الشؤون العامة حيث تم القبض على واحد منهم في حالة تلبس بينما لاذ الثلاثة الآخرون إلى وجهة غير معلومة.

وفور إلقاء القبض عليه، اعترف الموقوف الذي يبلغ من العمر 25 سنة والقاطن بحي لالة مريم رفقة شركائه الثلاثة بالمنسوب إليهم، كما كشف عن هوية الفارين.

هذا وقد تم إحالة المعني بالأمر على الشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات معه والإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية.