عاجل: توقيف صحافيين في قناة تركية في السعودية ﻿

أوقفت السلطات السعودية صحافيين باكستانيين يعملان لحساب قناة ''تي ار تي وورلد'' التركية الحكومية الناطقة بالانكليزية كانا يغطيان زيارة لوزير خارجية تركيا الى البلاد قبل أن تطلق سراحهما بعد عشر

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أوقفت السلطات السعودية صحافيين باكستانيين يعملان لحساب قناة "تي ار تي وورلد" التركية الحكومية الناطقة بالانكليزية كانا يغطيان زيارة لوزير خارجية تركيا الى البلاد قبل أن تطلق سراحهما بعد عشر ساعات، بحسب ما أفادت صحف تركية السبت.

وكان وزير الخارجية التركي محمد تشاوش أوغلو أجرى محادثات في وقت متأخر الجمعة مع الملك سلمان في مكة المكرمة في اطار مساعيه الرامية لحل الازمة بين قطر حليفة تركيا ودول عربية اخرى على رأسها السعودية.

وأوقفت السلطات السعودية الصحافيين حسن عبد الله والمصور نهاد يايمن اللذين كانا يغطيان المحادثات في الفندق الذي كانا ينزلان فيه لكنها اطلقت سراحهما بعد تدخل شخصي من تشاوش اوغلو لدى العاهل السعودي، بحسب ما اوردت صحيفة "حرييت".

وقال عبد الله في بيان انه احتجز مع زميله من قبل "الشرطة السعودية في مكة بعد تغطية مباشرة" للازمة مع قطر.

وتابع البيان ان "التوقيف دام لمدة عشر ساعات تقريبا تم فيها استجوابنا مرارا"، واعرب عن الامتنان للسلطات التركية التي تدخلت لحل الازمة.

ولم تعط السلطات السعودية اي معلومات حول دوافع توقيف الصحافيين وما اذا كان مرتبطا بتغطيتهما في السعودية.

وتابعت الصحيفة ان الصحافيين اطلق سراحهما بناء على تعليمات من الملك بعد ان عرض عليه تشاوش اوغلو قضيتهما، وانهما عادا بعدها الى تركيا.

وقطعت السعودية والامارات ومصر ودول عربية أخرى في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بتهمة "دعم منظمات متطرفة"، الامر الذي رفضته الدوحة بشدة.

وتضع أزمة الخليج تركيا في موقف حساس لان أنقرة تعتبر الدوحة أبرز حليف لها في الخليج لكنها تسعى أيضا الى توثيق علاقاتها بالسعودية.

وفي الوقت نفسه، تسعى تركيا الى الحفاظ على علاقاتها مع إيران، خصم السعودية الرئيسي.