عاجل: هجوم جديد بسيارة على مركز حدودي بين المغرب واسبانيا ﻿

اقتحمت سيارة يستقلها خمسة مهاجرين من افريقيا مركزا حدوديا يومه السبت بين المغرب وجيب مليلية المحتل، ودهست عناصره في ثاني هجوم خلال يومين، كما أعلنت المديرية.

شوف تيفي:

اقتحمت سيارة يستقلها خمسة مهاجرين من افريقيا مركزا حدوديا يومه السبت بين المغرب وجيب مليلية المحتل، ودهست عناصره في ثاني هجوم خلال يومين، كما أعلنت المديرية.

وكانت سيارة اخرى اقتحمت أيضا مركزا حدوديا الجمعة، وعلى متنها تسعة مهاجرين ، وأصابت اثنين من عناصر الأمن بجروح طفيفة.

وهذه المرة، وصلت السيارة بصورة طبيعية الى المركز الحدودي، ثم زادت من سرعتها وانحرفت فجأة إلى ممر مجاور، فألحقت اضرارا بحاجز وأرغمت عناصر الشرطة على الابتعاد حتى لا يتعرضوا للدهس.

ولدى وصوله الى الجيب، حاول السائق المغربي الفرار، لكن الشرطة قبضت عليه، فيما عثر عناصرها على خمسة مهاجرين، كان اثنان منهم في صندوق السيارة، وواحد مختبئا في المقعد الخلفي. واثنان منهم قاصران.