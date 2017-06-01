عاجل: الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس ، سيترأس اليوم السبت 22 رمضان الأبرك 1438هـ موافق 17 يونيو 2017 م بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة

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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس ، سيترأس اليوم السبت 22 رمضان الأبرك 1438هـ موافق 17 يونيو 2017 م بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وستلقي درس اليوم بين يدي ، الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس، رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة، متناولة بالدرس والتحليل موضوع: "بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود"، انطلاقا من قول الله تعالى "والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.