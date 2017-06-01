عاجل:الملك محمد السادس يعطي تعليماته إلى السلطات المغربية المعنية للتكفل بمصاريف نقل جثامين ستة ضحايا مغاربة تم تحديد هويتهم رسميا ﻿

أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المغربية المعنية للتكفل بمصاريف نقل جثامين ستة مواطنين مغاربة تم تحديد هويتهم رسميا، وتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأسر الضحايا.

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أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المغربية المعنية للتكفل بمصاريف نقل جثامين ستة مواطنين مغاربة تم تحديد هويتهم رسميا، وتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأسر الضحايا.

وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه "على إثر تحديد الهوية الرسمي اليوم، لستة مواطنين مغاربة توفوا في الحريق الدامي الذي دمر برج غرينفيل بلندن، ليلة 13 إلى 14 يونيو الجاري، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المغربية المعنية للتكفل بمصاريف نقل الجثامين وتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأسر الضحايا".