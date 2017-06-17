والي سوس''زينب العدوي'' ُتوبخ مسؤولا ''بالبيجدي'' بأكادير تلاعب بمشاريع لفائدة المرضى المعوزين منذ سنة ونصف +فيديو ﻿

كشف مقطع فيديو مسرب لجولة تفقدية لوالي جهة سوس ماسة ''زينب العدوي'' يوم أمس الجمعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، عن تلاعب مسؤول محلي لحزب العدالة والتنمية رفقة مستشار برلماني باسم الحزب بالمشاريع

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كشف مقطع فيديو مسرب لجولة تفقدية لوالي جهة سوس ماسة "زينب العدوي" يوم أمس الجمعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، عن تلاعب مسؤول محلي لحزب العدالة والتنمية رفقة مستشار برلماني باسم الحزب بالمشاريع والإستثمارات التي يشرف عليها المجلس البلدي للمدينة والتي يستفيذ منها نزلاء المستشفى الذين يأتون من ثلاث جهات تقريبا.



وحسب مقطع الفيديو، سألت الوالي العدوي، العضو بالمجلس البلدي عن تخاذل المجلس المنتخب في عمله بأحد المشاريع بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي يعاني الساكنة من خدماته، فرد عليها بأنه ينحدر من مدينة طاطا وأن "ناس ديال طاطا كانوا كيكلوا التمر أوماكانوش كاينساو أما دابا ولاو كاينساو"، وسط ذهول الحاضرين.



و سألت الوالي العدوي، المسؤول المنتخب عن السبب وراء التأخير خاصة وأن الميزانيات أعتمدت منذ سنة ونصف، فما كان المسؤول بأجهزة حزب "المصباح" بأكادير، أمام البحث عن وسيلة للتهرب من السؤال خاصة أن الشركاء جميعهم أكدوا توصل المستشار البرلماني باسم الحزب بالمدينة بجميع وثائق المشروع الذي سيستفيذ منه المرضى المعوزون القادمون من مناطق نائية بالجهة والمدن المجاورة، من بينها طاطا.



وتأتي الزيارة التفقدية للوالي العدوي، للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بعد المسيرات الإحتاججية لساكنة أكادير والنواحي الذين يطالبون بمحاسبة جميع المسؤولين المحليين، وإقالة بعضهم.