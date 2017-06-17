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بالوثيقة..جمعية حقوقية تكشف ''فوضى الحسيمة'' :سببها عصابة إجرامية ممولة من المخدرات والهجرة السرية

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 15:12 بالوثيقة..جمعية حقوقية تكشف فوضى الحسيمة :سببها عصابة إجرامية ممولة من المخدرات والهجرة السرية | بوليتيك
بالوثيقة..جمعية حقوقية تكشف ''فوضى الحسيمة'' :سببها عصابة إجرامية ممولة من المخدرات والهجرة السرية
خرجت الجمعية الحقوقية «هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان » لتدلي برأيها بخصوص الإحتجاجات التي يعيشها الريف وخاصة مدينة الحسيمة منذ سبعة أشهر للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والإستجابة

شوف تيفي

خرجت الجمعية الحقوقية «هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان » لتدلي برأيها بخصوص الإحتجاجات التي يعيشها الريف وخاصة مدينة الحسيمة منذ سبعة أشهر للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والإستجابة لملفهم الحقوقي.

واستهجن المكتب المركزي لذات الجمعية في بيان لها، ما وصفته بالأفعال الإجرامية الصادرة من طرف نشطاء الحراك، وأتباعهم، في حق عناصر القوات العمومية، والإعتداءات التي يُنفذونها في حقهم.

 وقالت الجمعية في البيان ذاته « على إثر الفوضى التي تعيشها مدينة الحسيمة سببها عصابة إجرامة « حسب قولها »، قرر المكتب المركزي لهيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان عقد اجتماع طارئ لتدارس الأوضاع، وتأكدنا بعد النقاشات بأنها فوضى عارمة بامتياز خلقت الفتنة داخل الحسيمة، ويؤسفنا أن بعض المواقع الإلكترونية والجرائد تعاملت مع هذه الفوضى التحريضية ضد المؤسسات العامة والخاصة وتبنت تعليمات من الخارج لتنفيذها على أرض الواقع، بإيتائهم ببعض الصور والأخبار المزيفة والكاذبة عن حقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن ما أسمتها “العصابات الإجرامية” التي تستهدف القوات العمومية من أمن وقوات مساعدة ودرك، ممولة من طرف تجار المخدرات، ومهربي البشر، بعد التضييق على أنشطتهم المحظورة، في الآونة الأخيرة، من طرف السلطات المغربية التي تجندت بقوة لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات وعمليات تهريب البشر، التي تدر عائدات بالملايير على مافيات تستوطن عددا من بلدان العالم، وأبرزهم مغاربة من أصول ريفية، على حد قول البيان دائما .

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حسيمة جمعية حقوقية مخدرات هجرة سرية شوف تيفي بوليتيك

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