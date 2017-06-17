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عاجل: نايضة فكازا بسبب انقطاع الأنسولين في رمضان

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 14:44 عاجل: نايضة فكازا بسبب انقطاع الأنسولين في رمضان | حوادث و حقوق
عاجل: نايضة فكازا بسبب انقطاع الأنسولين في رمضان
علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من أمهات و آباء الأطفال المصابين بداء السكري يحتجون في هذه اللحظات من يومه السبت بالبرنوصي.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من أمهات و آباء الأطفال المصابين بداء السكري يحتجون في هذه اللحظات من يومه السبت بالبرنوصي.

و يأتي هذا الإحتجاج بعد قطع الانسولين على الأطفال المصابين بالسكري بمدينة الدارالبيضاء تزامنا و شهر رمضان


سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..

 

 

‫شوف تيفي

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عاجل: نايضة فكازا بسبب انقطاع الأنسولين في رمضان

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