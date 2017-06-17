عاجل: نايضة فكازا بسبب انقطاع الأنسولين في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من أمهات و آباء الأطفال المصابين بداء السكري يحتجون في هذه اللحظات من يومه السبت بالبرنوصي.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من أمهات و آباء الأطفال المصابين بداء السكري يحتجون في هذه اللحظات من يومه السبت بالبرنوصي.



و يأتي هذا الإحتجاج بعد قطع الانسولين على الأطفال المصابين بالسكري بمدينة الدارالبيضاء تزامنا و شهر رمضان





سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..