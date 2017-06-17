عاجل: نايضة فكازا بسبب انقطاع الأنسولين في رمضان ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من أمهات و آباء الأطفال المصابين بداء السكري يحتجون في هذه اللحظات من يومه السبت بالبرنوصي.
و يأتي هذا الإحتجاج بعد قطع الانسولين على الأطفال المصابين بالسكري بمدينة الدارالبيضاء تزامنا و شهر رمضان
سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..
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