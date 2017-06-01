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هذه هي التوصيات الكاملة لمناظرة ''إلياس العماري'' حول الوضع بالحسيمة

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 13:51 هذه هي التوصيات الكاملة لمناظرة إلياس العماري حول الوضع بالحسيمة | بوليتيك
هذه هي التوصيات الكاملة لمناظرة ''إلياس العماري'' حول الوضع بالحسيمة
أعلنت اللجنة المشرفة عن المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، المنعقدة يوم الجمعة 16 يونيو 2017، بمدينة طنجة بإشراف من رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ''إلياس العماري'' عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع

شوف تيفي

أعلنت اللجنة المشرفة عن المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، المنعقدة يوم الجمعة 16 يونيو 2017، بمدينة طنجة بإشراف من رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة "إلياس العماري" عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة.

وطالب المشاركون في المناظرة كتوصيات اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها و المزمع إنجازها بالإقليم والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا، مع إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرف، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

ويوصي المشرفون على المناظرة، الإلتزام بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة، مع دعوة الحكومة إلى إلى العمل الجاد، و بكل مسؤولية، من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها والصادرة عن هذه المناظرة.

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