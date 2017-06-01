خطير وبالفيديو.. ما لم يكن متوقع أول تسريب رسمي يكشف سبب مقاطعة الدول الخليجية لقطر ﻿

عرض تلفزيون البحرين مساء أمس الجمعة تسجيلاً لمكالمة هاتفية دارت بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية و حسن سلطان « الإرهابي الهارب حسبهم » في شهر مارس لسنة 2011 أظهرت تآمرهما على إثارة الفوضى في

شوف تيفي

عرض تلفزيون البحرين مساء أمس الجمعة تسجيلاً لمكالمة هاتفية دارت بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية و حسن سلطان « الإرهابي الهارب حسبهم » في شهر مارس لسنة 2011 أظهرت تآمرهما على إثارة الفوضى في البحرين وبثها في قناة الجزيرة.

وأضاف موقع بوابة مصر نقلا عن اليوم السابع أن التسجيل الهاتفي يضم 4 مكالمات للتنسيق وتبادل المعلومات وأسماء المصادر التى ستظهر على قناة « الجزيرة »، حيث أنه في المكالمة الأولى، يستقبل مساعد حمد العطية الإتصال من حسن سلطان وإيصال المكالمة إلى حمد العطية ، إذ وصف المعارض البحريني في تلك المكالمة قوات « درع الجزيرة » بـ « قوات الإحتلال » ويدعو قطر إلى الإمتناع عن المشاركة فيها.

ويشدد هنا المعارض البحريني على حساسية المشاركة القطرية بأي شكل في تلك القوات، ويؤيد حمد العطية كلامه قائلا "إن قطر متحفظة ولذلك رفضت إرسال القوات".

وفي المكالمة الثانية، أخبر المعارض البحريني حسن سلطان للقطري حمد العطية بالتطورات وتحديدا إعلان حالة الطوارئ، إذ قال الأول « نتوقع سيلا من الدماء » ليرد عليه حمد العطية « ليس هناك مانع من عرض هذا على قناة الجزيرة » كما طالبه بمده معلومات موثقة حتى يمكن عرضها على القناة القطرية.

أما في المكالمة الثالثة، يبلغ المعارض البحريني، حمد العطية باسم مصدر للمعلومات، ويرد هنا اسم « خليل مرزوق » النائب المستقيل من مجلس النواب البحريني، ويشدد عليه حمد العطية « نريد معلومات مؤكدة ».

وفي المكالمة الرابعة والأخيرة، طلب المعارض البحريني حسن سلطان من حمد العطية أن تقوم قناة « الجزيرة » بالإتصال بالصحافي طاهر الموسوي، ويشمل الإتصالان الثالث والرابع وتقديم أرقام هواتف المصادر إلى حمد العطية.

وللإشارة فإن مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية تسبب في سنة 2013 في أزمة كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، سحبت على أثرها السعودية والإمارات والبحرين السفراء من الدوحة في 5 مارس 2014.

أما من جهته يُعد المعارض حسن سلطان من الشخصيات التي قررت البحرين إسقاط الجنسية عنهم بسبب الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.

جدير بالذكر أيضا،أن كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين وموريتانيا أعلنوا الشهر المنصرم قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر متهمينها بدعم الإرهاب.



تسريبات جديدة تكشف التدخلات القطرية فى شئون... par youm7