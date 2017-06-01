بعد زيارته للمغرب.. حزب ماكرون نحو فوز كاسح في الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية الفرنسية ﻿

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت أن الفرنسيون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن يحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على غالبية

شوف تيفي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت أن الفرنسيون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن يحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على غالبية ساحقة بعد الدورة الأولى التي شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعا للأحزاب التقليدية.

وينتظر الرئيس الفرنسي الجديد بعد النجاح الذي حققه حزبه "الجمهورية إلى الأمام" في 11 يونيو الحالي تأكيدا يتيح له تطبيق برنامجه الذي يضم إصلاحا لقانون العمل وفرض قواعد أخلاقية في الحياة السياسية واعتماد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يُفترض أن يحل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نونبر 2015 والتي تم تمديدها رغم الإنتقادات.

هذا ومن المتوقع أن يحصل حزب ماكرون المتحالف مع حركة "موديم" الوسطية غالبية كبيرة يمكن أن تتراوح بين 400 و470 دائرة من أصل 577، بحسب توقعات معاهد الإستفتاءات، وستكون تلك الأغلبية واحد من بين الأكبر في الجمهورية الخامسة 1958.

تجدر الإشارة إلى أن إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت حلا بالمملكة المغربية بحر هذا الأسبوع بدعوة من الملك محمد السادس حيث تميزت هاته الزيارة بعمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقائدي البلدين وتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية الإستثنائية، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.