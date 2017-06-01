عاجــــل:السعودية تصدم تركيا بعد أزمة الخليج بهذا القرار ﻿

أكدت المملكة العربية السعودية ،اليوم السبت، أنها ''لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها''.

شوف تيفي:

أكدت المملكة العربية السعودية ،اليوم السبت، أنها "لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها".

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة "ليست في حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى".

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة السعودية "لها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة (أنجيرليك) في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة