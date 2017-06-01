الممثل المغربي فلان يخرج عن صمته و يكشف حقيقة ابتزاز حبيبته السابقة بنشر صورها بالفايسبوك ﻿

نفى الفنان المغربي المهدي فلان أقاويل حبيبته السابقة ''إيمان'' التي كشفت أنه عرضها للابتزاز بنشر صورها عارية مقابل مبلغ مادي كبير.

شوف تيفي:

نفى الفنان المغربي المهدي فلان أقاويل حبيبته السابقة "إيمان" التي كشفت أنه عرضها للابتزاز بنشر صورها عارية مقابل مبلغ مادي كبير.

و تبرأ فلان في حديثه لـ"شوف تيفي"،من جميع التهم التي نسبتها له مؤكدا عدم معرفته بها.

و كانت الصديقة السابقة لمهدي فولان ابن الممثل القدير حسن فولان أقدمت على محاولة الإنتحار بعدما قالت إنه هددها بنشر صورها الحميمية معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت مصادر قريبة من الشابة إيمان في حديثها لشوف تيفي، أن الأخيرة وبعد المحاولات المتكررة لمهدي فولان، حاولت الإنتحار بعد تناولها عقاقير عرضتها لنزيف داخلي عجل بنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى بمدينة الرباط.

هذا ولحسن الحظ وبعد التدخل الطبي، تمكنت إيمان من تجاوز مرحلة الخطر بالرغم من خطورة الأمر، إلا أنها لا تزال ترقد بالمستشفى .