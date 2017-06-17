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خطير.. صرخة مواطن مغربي تعرض للتهديد بالقتل بعدما طالب بحقه

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 13:07 خطير.. صرخة مواطن مغربي تعرض للتهديد بالقتل بعدما طالب بحقه | حوادث و حقوق
خطير.. صرخة مواطن مغربي تعرض للتهديد بالقتل بعدما طالب بحقه
توصلت ''شوف تيفي'' يومه السبت بشريط فيديو مُصور لمواطن مغربي يقطن بجماعة الربع الفوقي ضواحي مدينة تازة تعرض للإبتزاز والتهديد بالقتل على يد أعوان الجماعة المذكورة على حد قوله.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" يومه السبت بشريط فيديو مُصور لمواطن مغربي يقطن بجماعة الربع الفوقي ضواحي مدينة تازة تعرض للإبتزاز والتهديد بالقتل على يد أعوان الجماعة المذكورة على حد قوله.

وحسب الفيديو المُصور فإن المعني بالأمر الذي يُعاني من إعاقة جسدية، تعرض للتهديد والإبتزاز في العديد من المرات بعدما طالب الأعوان بالقيام بواجباتهم اتجاه ساكنة الربع الفوقي الذين وحسبه لا يكترثون لمصالح أبناء المنطقة بالرغم من تقاضيهم لأجرة شهرية.

وأضاف عبد العزيز جعينط في شريط فيديو أن هؤلاء الأعوان باتوا يشكلون عصابة إجرامية تتواطئ في حق كل من تكلم أو حاول كشف المستور، كما سبق لهم وأن تقدموا بشهادات زور في حق المواطنين بناء على أوامر رئيس الجماعة السابق.

هذا وطالب المعني بالأمر من السلطات الأمنية والمعنية التدخل الفوري ومباشرة التحقيق مع هؤلاء الأعوان بكونهم أصبحوا يشكلون خطرا على ساكنة جماعة الربع الفوقي.

 

 

 

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مجتمع صرخة مواطن مغربي تعرض للتهديد بالقتل شوف تيفي

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