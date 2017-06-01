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المغرب يقتني برنامجأ بريطانيا جد متطور لمراقبة الاتصالات

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 13:05 المغرب يقتني برنامجأ بريطانيا جد متطور لمراقبة الاتصالات | مجتمع
المغرب يقتني برنامجأ بريطانيا جد متطور لمراقبة الاتصالات
أثار الكشف عن صفقة بين شركة بريطانية للصناعات الحربية والمغرب لتكنولوجيا التجسس المتطورة، ضجة في بريطانيا، بعد أن كشف تحقيق أجرته قناة بريطانية أن شركة '' بي ايه إي سيستيمز''، البريطانية للصناعات

شوف تيفي:

أثار الكشف عن صفقة بين شركة بريطانية للصناعات الحربية والمغرب لتكنولوجيا التجسس المتطورة، ضجة في بريطانيا، بعد أن كشف تحقيق أجرته قناة بريطانية أن شركة " بي ايه إي سيستيمز"، البريطانية للصناعات الدفاعية مكنت المغرب من نظام يراقب الاتصالات.

وحسب العدد الصادر من يومية المساء ليومه السبت، فالمعطيات ذاتها أفادت أن المغرب حصل على التكنولوجيا المتطورة في صفقة ضخمة رفقة عدد من الدول العربية الاخرى، وهو نظام طورته الشركة يدعى ''إيفدنت"، قادر على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية للاتصالات.

وحسب التحقيق الذي أجرته قناة ''بي بي سي'' البريطانية، فإن النظام المتطور ''إي تي اي''، يعمل بكلمات دالة ويمكن من مراقبة جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية المرتبطة بأي مستخدم معني بالأمر.

نفس اليومية أفادت أن التحقيق نقل عن أحد الموظفين السابقين في الشركة لـ ''بي بي سي'' دون كشف هويته، طريقة عمل نظام ''إيفدنت'' وأضاف، ''ستكون قادرا على اعتراض أي نشاط على الانترنت، وإذا أردت القيام بذلك في دولة بأكملها فستستطيع. يمكنك تحديد مواقع الناس من خلال بيانيات هواتفهم المحمولة، كما يمكنك تتبع الناس من حولهم، هذه الوسائل تستخدم تكنولوجيا متقدمة إلى حد كبير في التعرف على الاصوات، تلك التكنولوجيا كانت قادرة على فك الشفرات''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كشف صفقة تجسس نظام مراقبة مواقع هوية

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