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غير متوقع..شوفو أشنو دارت حماة دنيا باطما بعد ولادة غزل

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 13:00 غير متوقع..شوفو أشنو دارت حماة دنيا باطما بعد ولادة غزل | ثقافة و فنون
غير متوقع..شوفو أشنو دارت حماة دنيا باطما بعد ولادة غزل
لا شك أن ولادة غزل لم تُحنن قلب جدتها على والدتها الفنانة المغربية دنيا باطما بعد خلافاتهما، حيث تجاهلت مها الترك والدة زوج الفنانة المغربية ،خبر ولادة حفيدتها و لم تُعلق عليها.

شوف تيفي:

لا شك أن ولادة غزل لم تُحنن قلب جدتها على والدتها الفنانة المغربية دنيا باطما بعد خلافاتهما، حيث تجاهلت مها الترك والدة زوج الفنانة المغربية ،خبر ولادة حفيدتها و لم تُعلق عليها.

فيما اكتفت بنشر تدوينة عبر حسابها بالانستغرام تعايد فيها حفيدها عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الذي تزامن مع ولادة أخته الصغرى "غزل".

و كانت الفنانة المغربية ،دنيا باطما قد وضعت يوم أمس مولودتها غزل في صحة جيدة.

‫شوف تيفي

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