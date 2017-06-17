غير متوقع..شوفو أشنو دارت حماة دنيا باطما بعد ولادة غزل ﻿

لا شك أن ولادة غزل لم تُحنن قلب جدتها على والدتها الفنانة المغربية دنيا باطما بعد خلافاتهما، حيث تجاهلت مها الترك والدة زوج الفنانة المغربية ،خبر ولادة حفيدتها و لم تُعلق عليها.

شوف تيفي:

لا شك أن ولادة غزل لم تُحنن قلب جدتها على والدتها الفنانة المغربية دنيا باطما بعد خلافاتهما، حيث تجاهلت مها الترك والدة زوج الفنانة المغربية ،خبر ولادة حفيدتها و لم تُعلق عليها.

فيما اكتفت بنشر تدوينة عبر حسابها بالانستغرام تعايد فيها حفيدها عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الذي تزامن مع ولادة أخته الصغرى "غزل".



و كانت الفنانة المغربية ،دنيا باطما قد وضعت يوم أمس مولودتها غزل في صحة جيدة.