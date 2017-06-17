غير متوقع..شوفو أشنو دارت حماة دنيا باطما بعد ولادة غزل ﻿

شوف تيفي:
لا شك أن ولادة غزل لم تُحنن قلب جدتها على والدتها الفنانة المغربية دنيا باطما بعد خلافاتهما، حيث تجاهلت مها الترك والدة زوج الفنانة المغربية ،خبر ولادة حفيدتها و لم تُعلق عليها.
فيما اكتفت بنشر تدوينة عبر حسابها بالانستغرام تعايد فيها حفيدها عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الذي تزامن مع ولادة أخته الصغرى "غزل".
و كانت الفنانة المغربية ،دنيا باطما قد وضعت يوم أمس مولودتها غزل في صحة جيدة.
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