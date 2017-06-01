 حجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام العشر الثانية من رمضان ﻿
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حجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام العشر الثانية من رمضان | حوادث و حقوق

حجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال

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حجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام العشر الثانية من رمضان

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 12:54 حجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام العشر الثانية من رمضان | حوادث و حقوق
حجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام العشر الثانية من رمضان
قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام العشر الثانية من شهر رمضان المبارك

شوف تيفي:

قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز وإتلاف 5 أطنان و124 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الأيام العشر الثانية من شهر رمضان المبارك 1438.

وأوضح المكتب في بلاغ أن الأمر يتعلق ب 3816 كلغ من اللحوم الحمراء و406 كلغ من اللحوم البيضاء و 55 كلغ من مشتقات اللحوم و 232 كلغ من منتجات الحليب و79 كلغ من العسل و9 كلغ من البيض و61 كلغ من الزيوت الغذائية و185 كلغ من الدقيق ومشتقاته و34 كلغ من الفواكه الجافة و41 كلغ من مستحضرات السكر و52 كلغ من المصبرات النباتية و38 كلغ من البسكويت و32 كلغ من الخضر والفواكه الطرية و84 كلغ من المضافات الغذائية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الرباط سلا القنيطرة، عززت خلال هذه الفترة المراقبة الصحية على المنتجات الغذائية من خلال المراقبة الدائمة و اللجان الإقليمية المشتركة.

و أشار الى أن فرق المراقبة الدائمة أنجزت خلال الأيام العشر الثانية من شهر رمضان، ما مجموعه 192 زيارة ميدانية للمراقبة تم خلالها مراقبة 1056 نقطة بيع وكذا وحدات تصنيع و معالجة المواد الغذائية بالإضافة إلى المطاعم الجماعية.
وأبرز أن عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة والبالغ عددها 2394 عملية أسفرت عن مراقبة 1572 طن من المواد الغذائية تم خلالها أخذ 54 عينة بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير محضري مخالفات ومحضرين للحجز و الإتلاف،كما تم إنجاز 1605 عملية تحسيسية في مجال الإنتاج و تحويل و تخزين و نقل المواد الغذائية وعنونتها و شروط نظافة تهيئتها.

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