 تسريب...صورة أمينوكس و خولة بنعمران تكشف المستور بخصوص فبركة الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' ﻿
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تسريب...صورة أمينوكس و خولة بنعمران تكشف المستور بخصوص فبركة الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 12:47 تسريب...صورة أمينوكس و خولة بنعمران تكشف المستور بخصوص فبركة الكاميرا الخفية مشيتي فيها | ثقافة و فنون
تسريب...صورة أمينوكس و خولة بنعمران تكشف المستور بخصوص فبركة الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''
تداول رواد العالم الأزرق اليوم السبت، صورة ''سيلفي'' جمعت الفنانة المغربية خولة بن عمران و الفنان أمين التمري الملقب بأمينوكس، بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' التي تُبث عبر القناة

شوف تيفي:

تداول رواد العالم الأزرق اليوم السبت، صورة "سيلفي" جمعت الفنانة المغربية خولة بن عمران و الفنان أمين التمري الملقب بأمينوكس، بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" التي تُبث عبر القناة الثانية دوزيم في رمضان.

و الغريب في الصورة حسب المعلقين أن الفنانان يعلمان بمشاركتهما في الكاميرا الخفية و التقطا الصورة داخل المكان الذي صُورت فيه أحداث الكاميرا الخفية .

و تساءل الرواد عن السر وراء تسريب هذه الصورة مطالبين المسؤولين عن هذا البرنامج بتديم توضيح للجمهور المغربي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب استبلاج}الكاميرا الخفية

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