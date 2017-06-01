تسريب...صورة أمينوكس و خولة بنعمران تكشف المستور بخصوص فبركة الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' ﻿

شوف تيفي:
تداول رواد العالم الأزرق اليوم السبت، صورة "سيلفي" جمعت الفنانة المغربية خولة بن عمران و الفنان أمين التمري الملقب بأمينوكس، بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" التي تُبث عبر القناة الثانية دوزيم في رمضان.
و الغريب في الصورة حسب المعلقين أن الفنانان يعلمان بمشاركتهما في الكاميرا الخفية و التقطا الصورة داخل المكان الذي صُورت فيه أحداث الكاميرا الخفية .
و تساءل الرواد عن السر وراء تسريب هذه الصورة مطالبين المسؤولين عن هذا البرنامج بتديم توضيح للجمهور المغربي.
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