تسريب...صورة أمينوكس و خولة بنعمران تكشف المستور بخصوص فبركة الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' ﻿

تداول رواد العالم الأزرق اليوم السبت، صورة ''سيلفي'' جمعت الفنانة المغربية خولة بن عمران و الفنان أمين التمري الملقب بأمينوكس، بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' التي تُبث عبر القناة

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تداول رواد العالم الأزرق اليوم السبت، صورة "سيلفي" جمعت الفنانة المغربية خولة بن عمران و الفنان أمين التمري الملقب بأمينوكس، بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" التي تُبث عبر القناة الثانية دوزيم في رمضان.

و الغريب في الصورة حسب المعلقين أن الفنانان يعلمان بمشاركتهما في الكاميرا الخفية و التقطا الصورة داخل المكان الذي صُورت فيه أحداث الكاميرا الخفية .

و تساءل الرواد عن السر وراء تسريب هذه الصورة مطالبين المسؤولين عن هذا البرنامج بتديم توضيح للجمهور المغربي.