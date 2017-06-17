عاجل و بالصور.. دعارة ليلية في رمضان وهاشنو كايوقع في شوارع البيضاء ﻿

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" صباح يومه السبت، بصور صادمة تكشف عن واقع الدعارة بمدينة الدارالبيضاء في ليالي رمضان.
و حسب الفيديو الذي توصلنا به، تظهر فيه بنات الليل تحاولن الإيقاع بزبنائهن قبل حلول فجر الليلة المقبلة أمام أعين المارة في ضرب تام لقيم و مراعاة هذا الشهر الفضيل.
و قد طالب مجموع المواطنين خصوصا منهم الذين عاينوا هذه الظاهرة الصادمة في رمضان، من السلطات الأمنية التدخل لمحاربة هذه الآفة.
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