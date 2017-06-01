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عاجل و بالفيديو:العصابة الخطيرة التي اقتحمت أكبر سوق للسمك بالدارالبيضاء في قبضة الأمن

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 11:48 عاجل و بالفيديو:العصابة الخطيرة التي اقتحمت أكبر سوق للسمك بالدارالبيضاء في قبضة الأمن | حوادث و حقوق
عاجل و بالفيديو:العصابة الخطيرة التي اقتحمت أكبر سوق للسمك بالدارالبيضاء في قبضة الأمن
علمت شوف تيفي'' صباح يومه السبت، أن الشرطة القضائية بكل من حي مولاي رشيد وابن مسيك، وضعت حدا للعصابة الخطيرة التي روعت سوق السمك بالجملة بمدينة الدارالبيضاء

شوف تيفي:م غ/ك ع

علمت شوف تيفي" صباح يومه السبت، أن الشرطة القضائية بكل من حي مولاي رشيد وابن مسيك، وضعت حدا للعصابة الخطيرة التي روعت سوق السمك بالجملة بمدينة الدارالبيضاء

و قد تمكنت المصالح الأمنية المذكورة، بإلقاء القبض على أفراد العصابة المكونين من 10 أشخاص بعد تتبع خطواتهم التي بدأت باستئجارهم لسيارتين من شركة لكراء السيارات بالبيضاء.

وكان سوق السمك بالجملة بالبيضاء، شهد يوم الخميس الماضي، واقعة جد خطيرة، أبطالها أفراد عصابة مدججين بالسيوف، هاجموا السوق وروعوا البائعين والزبناء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارتان خفيفتان من نوع "كليو"، وصلتا إلى سوق السمك وعلى متنها ثمانية أشخاص، قام أربعة منهم بالدخول إلى السوق وسرقة مجموعة من المواطنين، قبل أن يُفتضح أمرهم ما دفع برجال القوات المساعدة إلى التدخل وإيقاف أحد هؤلاء المسلحين، إلا أن النصف الثاني من العصابة المتواجد خارج السوق وفور علمه بإلإيقاع بزملائهم، قاموا بالهجوم على رجال القوات المساعدة وتحريرهم في مشهد وصف بالهوليودي والخطير.

وأوضح ذات المصدر أن اللصوص المسلحين، غادروا المكان صوب منطقة "الشيشان" وقد باءت محاولات إقتفاء آثارهم من طرف بعض تجار السمك بالفشل خلال مطاردتهم، مشيرا إلى أن عون سلطة وقبل وقوع الحادث وفي إطار عمله قام بتصوير السيارات بعد وصولها إلى السوق، وهو ما مكن المصالح الأمنية من التعرف على أرقام اللوحات الترقيمية التي سيتم الاعتماد عليها للوصول إلى أفراد هذه العصابة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللصوص تجار السمك السيارات المصالح الأمنية السيوف

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