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صادم..مسلسل سامحيني يرفع نسبة اغتصاب الأطفال بالمغرب و القناة الثانية في ورطة

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 11:46 صادم..مسلسل سامحيني يرفع نسبة اغتصاب الأطفال بالمغرب و القناة الثانية في ورطة | حوادث و حقوق
صادم..مسلسل سامحيني يرفع نسبة اغتصاب الأطفال بالمغرب و القناة الثانية في ورطة
كشفت منظمة ماتقيش ولدي،نهاية الأسبوع الماضي، تزامن تعرض الأطفال للاغتصاب و التحرش الجنسي و بث القناة التلفزيونية الثانية المسلسل التركي سامحيني.

شوف تيفي:

كشفت منظمة ماتقيش ولدي،نهاية الأسبوع الماضي، تزامن تعرض الأطفال للاغتصاب و التحرش الجنسي و بث القناة التلفزيونية الثانية المسلسل التركي سامحيني.

و أوضحت ليلى أبو الوفاء المسؤولة بمنظمة ماتقيش ولدي في اتصال هاتفي مع يومية الصباح، أن ملفات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي توصلت بها المنظمة،تشير إلى تزامن توقيت بث مسلسل سامحيني على التلفزيون ووقوع حوادث اغتصاب الأطفال،أي في حدود الساعة السابعة مساء، مشيرة ففي الوقت نفسه إلى أن المنظمة، تستقبل يوميا ثلاثة أطفال يقعون ضحية اغتصاب من قبل مقربين لهم في التوقيت نفسه.

و بررت أبو الوفاء،تزامن توقيت اغتصاب الأطفال و بث سامحيني بانشغال الأسر بتتبع حلقات الميلسل التركي،مشيرة إلى غياب إحصائيات دقيقة، عن العدد التقريبي للأطفال المغتصبين،عكس الأرقام التي يتم نشرها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سامحيني مسلسل اغتصاب دوز

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