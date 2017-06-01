خبر غير سار..البيضاويين بدون ترامواي شهر غشت المقبل وها علاش ﻿

ستختفي عربات الترامواي من شوارع مدينة الدارالبيضاء لمدة أسبوع أو أكثر بقليل،حيث سيضطر البيضاويون في شهر غشت القادم إلى استعمال وسائل نقل عمومية أخر في انتظار عودة الحركة المعتادة على طول خط السكة

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ستختفي عربات الترامواي من شوارع مدينة الدارالبيضاء لمدة أسبوع أو أكثر بقليل،حيث سيضطر البيضاويون في شهر غشت القادم إلى استعمال وسائل نقل عمومية أخر في انتظار عودة الحركة المعتادة على طول خط السكة الحديدية للترام الممتدة من حي التشارك بمقاطعة سيدي مومن إلى كورنيش عين الذئاب.

و حول أسباب حرمان سكان العاصمة الاقتصادية من أهم وسيلة نقل لديهم لعدة أيام، أوضحت مصادر من شركة الترامواي ليومية الأحداث المغربية، أن توقيف حركة الترام لمدة أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير يعود إلى دواعي تقنية تتعلق بإتمام أشغال الخط الثاني،الذي سيتقاطع مع الخط الأول في أكثر من محطة.



و أضافت المصادر ذاتها أنه سيجري، اختيار تاريخ، هذا التوقف، خلال شهر غشت ممن السنة الجارية الذي يصادف عادة العطل السنوية و الدراسية.