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بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 11:10 عاجل :وفاة أشهر مخرج في رمضان | حوادث و حقوق
عاجل :وفاة أشهر مخرج في رمضان
- ذكرت وسائل إعلام يومه السبت أن المخرج جون افيلدسن الحاصل على جائزة أوسكار عن إخراجه فيلم (روكي) والذي أخرج أفلاما من بينها (ذا كاراتيه كيد) توفي عن 81 عاما

شوف تيفي

- ذكرت وسائل إعلام يومه السبت أن المخرج جون افيلدسن الحاصل على جائزة أوسكار عن إخراجه فيلم (روكي) والذي أخرج أفلاما من بينها (ذا كاراتيه كيد) توفي عن 81 عاما 

 وقادت أعمال أفيلدسن سبعة ممثلين لنيل ترشيحات للحصول على جوائز أوسكار.

وفي الأعوام التي سبقت إخراجه لفيلم (روكي) نال أفيلدسن الإشادة عن فيلمين عن شخصيتين معقدتين هما (جو) عام 1970 من بطولة بيتر بويل وسوزان سراندون و(سيف ذا تيجر) في عام 1973 الذي قام فيه بدور البطولة جاك ليمون وفاز عنه بجائزة أوسكار أفضل ممثل. كما نال المخرج الراحل حظه من الإخفاقات أيضا بإخراج أعمال لم تلق نجاحا واستبعاده من إخراج كلاسيكيات في السبعينيات من بينها (ساترداي نايت فيفر) و(سيربيكو) بسبب خلافات مع المنتجين.

وأثبت فيلم (روكي) نجاحا وأصبح ظاهرة ثقافية بعد أن تكلف إنتاجه مليون دولار فقط فيما حصد 225 مليون دولار في شباك التذاكر وعرض شخصيات ومشاهد لا تنسي بالمزج بين الرومانسية والإثارة في مباريات للملاكمة.

ولم يكن سلفستر ستالون الذي قام بدور البطولة في الفيلم الذي كتب السيناريو الخاص به معروفا في ذلك الوقت لكنه رفض إسناد الدور لأي ممثل آخر.

 

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