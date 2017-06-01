عاجل: بعد أزمة قطر.. حساب الجزيرة يتوقف ﻿

قالت شبكة الجزيرة اليوم السبت إن حسابها الرئيسي باللغة العربية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تعرض للإيقاف وإنها تعمل لاستعادته.

شوف تيفي

قالت شبكة الجزيرة اليوم السبت إن حسابها الرئيسي باللغة العربية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تعرض للإيقاف وإنها تعمل لاستعادته.

وقالت الجزيرة على أحد حساباتها الأخرى على تويتر تنقل من خلاله الأخبار العاجلة "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة في تويتر ( @ajarabic ) متوقف حاليا بسبب ما يبدو أنها حملة منظمة ويجري عمل اللازم لإعادته للخدمة".

والجزيرة هي المحطة الفضائية الرئيسية التي تبث من قطر التي نشبت بينها وبين دول عربية اتهمتها بصلات بالإرهاب أزمة تهدد استقرار المنطقة.

وقالت الشبكة في الثامن من يونيو حزيران إنها تتصدى لهجوم إلكتروني واسع النطاق تعرضت له إلا أن كل مؤسساتها تعمل.