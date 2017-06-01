عاجل و رسميا..7 مغاربة قضوا في حريق لندن ﻿

أفاد بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن علمت أن سبعة مواطنين مغاربة قد يكونون من بين الأشخاص المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في برج

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أفاد بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن علمت أن سبعة مواطنين مغاربة قد يكونون من بين الأشخاص المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في برج غريفيل بلندن، ليلة الثلاثاء الأربعاء.

وأضاف المصدر نفسه أن ''المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن ستقوم، ابتداء من الغد، بتنسيق مع السلطات البريطانية، بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحايا.''