تعرف على العلامات الصحيحة و المميزة لِليلة القدر ﻿

فور دوخل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم يبدأ المغاربة والصائمون في كل أنحاء العالم بترقب ليلة القدر واستقبالها بالطاعة والصلاة والدعاء، وتعتبر من أبرز الأيام التي يستجاب فيها الدعاء وقد حرص

شوف تيفي : علاء الصنوبري

فور دوخل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم يبدأ المغاربة والصائمون في كل أنحاء العالم بترقب ليلة القدر واستقبالها بالطاعة والصلاة والدعاء، وتعتبر من أبرز الأيام التي يستجاب فيها الدعاء وقد حرص العلماء و الباحتين في السنة و القرآن الكريم على إعطاء و تحديد أهم

: مميزات هاته الليلة العظيمة والتي يمكننا تلخيصها فيما يلي :

هي ليلة فردية من إحدى ليالي العشر الأواخر في رمضان و يتميز طقسها بأنها ليلة معتدلة، ليست بالباردة ولا حارة، كما أكد العلماء.

كما أنها ليلة لا يُرى فيها نجم ولا تهب فيها رياح، ولا سحاب، ولا أمطار، كما ورد في الحديث الشريف: (ليلَةُ القَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ ، ولا يُرْمَى فيها بنَجْمٍ ، ومِنْ علامةِ يومِها تَطلُعُ الشمْسُ لا شُعاعَ لَهَا ''

تجدر الإشارة إلى أن سبب تسمية ليلة القدر يرجع كون الله تعالى اختص هذه الليلة بتقدير الأرزاق، فيقددر للسنة المقبلة رزقها وخيرها وعملها، وما يكون فيها و كلمة ''القدر'' مأخوذة لغويا من الشرف وعلو المرتبة وذلك لأن الأعمال تكتسب في هذه الليلة قدراً عظيماً ومرتبة رفيعة الشأن، وهو أمر خاص الله به فقط هذه الليلة العظيمة عن باقي ليالي السنة .

وقد ميزت هده الليلة المباركة بدعاء خاص عن باقي ليالي رمضان '' للهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني''.