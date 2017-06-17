صادم...صراعات داخل نقابة CDT تفجر خروقات لإستفاذة مسؤولين من ''البقع الأرضية'' و''فيلا'' بقلب أكادير ﻿

فجر بيان إستنكاري صادر عن الغاضبين بالنقابة الوطنية للصحة بأكادير التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وجود خروقات كبيرة تتعلق بالسكن الوظيفي والإداري، أهمها الفيلا العتيقة والمعروفة بمدينة

شوف تيفي



فجر بيان إستنكاري صادر عن الغاضبين بالنقابة الوطنية للصحة بأكادير التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وجود خروقات كبيرة تتعلق بالسكن الوظيفي والإداري، أهمها الفيلا العتيقة والمعروفة بمدينة الإنبعات '' قطرة الحليب'' والبقعة الأرضية الموجودة بحي الباطوار بأكادير.



وحسب البيان الصادر عن المكتب الإقليمي السابق، والذين يخوض المنتسبين إليه صراعا مع مسؤولي النقابة بالمكتب الحالي، ''بأن يوم السبت الماضي شهد مذبحة سافرة للديموقراطية الداخلية الداخلية، إذ قام الكاتب الإقليمي السابق للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحث لواء الكونفدرالية للديموقراطية للشغل بأكادير خلال الجمع الإستثنائي، إلى إبعاد بعض الأعضاء، وتماطله في إيداع الملف القانوني إلى السلطات المحلية في الوقت المحدد، وكذا الإنزال الذي عرفه الجمع العام وتسخير سيارات الدولة لنقل الأشخاص المسخرين في الإنزال من وإلى مقر ك،د،ش أثناء الحمع العام''.



وأكد محرروا البيان، بأن ما ''أقدم عليه من أسموهم برموز الفساد من تدليس لإرادة المنخرطين، ضربا لمصداقية العمل النقابي وإساءة مهينة للنقابة ''التي تأسست لمحاربة الريع والوصولية والعمل النقابي الفاسد وإرساء مبادئ الديموقراطية والنزاهة''.



من جهة ثانية، نفى مصدر مسؤول بالمكتب المحلي للكونفردرالية الديموقراطية للشغل بأكادير، وجود خروقات في الإنتخابات الأخيرة التي عرفها فرع النقابة الوطنية للصحة محليا، مؤكدا بأن من يملك مستندات حول إستفاذة مسؤولي وزارة الصحة محليا أو مركزيا كما يشير البيان الغير الموقع والملزم، فعليه اللجوء إلى شكاية مباشرة أو مراسلة الوزير طبقا للقنوات الإدارية المعروفة.