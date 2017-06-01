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الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 04:39 الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة | بوليتيك
الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة
علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس سيزور مدينة أكادير الإثنين المقبل ، للإشراف بشكل شخصي على تدشين عدة مشاريع تنموية بالإقليم والحواضر المجاورة، بالإضافة إلى إعطاء الإنطلاقة لأوراش إستثمارية

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس سيزور مدينة أكادير الإثنين المقبل ، للإشراف بشكل شخصي على تدشين عدة مشاريع تنموية بالإقليم والحواضر المجاورة، بالإضافة إلى إعطاء الإنطلاقة لأوراش إستثمارية ضخمة.

وإستنفرت جميع المصالح والقطاعات الحكومية موظفيها، خاصة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة الذين باشروا عمليات تزيين وتعبيد الشوارع والطرق التي سيمر منها الموكب الملكي، بعد مرور خمس سنوات على آخر زيارة.

ويرتقب أن يشرف الملك محمد السادس على تدشين وإعطاء الإنطلاقة لمشاريع تنموية وأشغال مهيكلة انتظرتها الساكنة منذ مدة طويلة خاصة بالهوامش، حيث تعول الساكنة على الزيارة الملكية للدفع بالعجلة الإقتصادية والإجتماعية لمدينة الإنبعات التي تعيش على وقع أزمة بقطاع السياحة المحرك الأساسي للمنطقة بالإضافة للقطاع الفلاحي.

وحسب مصادر مطلعة، فالملك محمد السادس سيشرف على إفتتاح المستشفى الجامعي الذي تأخر، كما سيقوم بتدشين محطة تحلية ماء البحر بالمنطقة البحرية “تفنيت” التابعة ترابياً لاقليم شتوكة آيت بها جنوب مدينة أكادير.

 

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