 رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تعرف على العلامات الصحيحة و المميزة لِليلة القدر | مجتمع

تعرف على العلامات الصحيحة و المميزة لِليلة القدر

صادم...صراعات داخل نقابة CDT تفجر خروقات لإستفاذة مسؤولين من البقع الأرضية وفيلا بقلب أكادير | بوليتيك

صادم...صراعات داخل نقابة CDT تفجر خروقات لإستفاذة مسؤولين من ''البقع الأرضية'' و''فيلا'' بقلب أكادير

الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة

رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة

إنقسام داخل الحكومة...وزراء المصباح والكتاب يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن مناظرة إلياس العماري بطنجة | بوليتيك

إنقسام داخل الحكومة...وزراء '' المصباح والكتاب'' يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن

بالفيديو..الطْلابة مضاربين على البلايص فكازا | بووز

بالفيديو..الطْلابة مضاربين على البلايص فكازا

كارثة أخرى..وفاة سيدة بتنغير أثناء ولادة توأم.. و كالعادة وزارة الصحة تتبرأ من المسؤولية و تُوضح الأسباب | حوادث و حقوق

كارثة أخرى..وفاة سيدة بتنغير أثناء ولادة توأم.. و كالعادة وزارة الصحة تتبرأ من المسؤولية و تُوضح

رفع شعار إرحل في وجه الشيخ الفيزازي بمناظرة العماري بطنجة حول الأوضاع في الحسيمة | بوليتيك

رفع شعار "إرحل" في وجه "الشيخ الفيزازي" بمناظرة العماري بطنجة حول الأوضاع في الحسيمة

صادم وبالصور.. أب يلتقط صورة لإبنه في وضعية خطيرة تهز الفايسبوك | مجتمع

صادم وبالصور.. أب يلتقط صورة لإبنه في وضعية خطيرة تهز الفايسبوك

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 03:44 رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة | بوليتيك
رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة
علمت ''شوف تيقي'' بأن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص، أخيرا، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة بكل أنواعها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيقي'' بأن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص، أخيرا، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة بكل أنواعها.

وحسب مصادرنا فإن الأمر يتعلق بكل من ''الشويرف و العلاهمي و بوشارب و ولد النعيم و القرع و المالكي و المقرنص و سلامة و بيتبول''، الذين كانو يمثلون مذكرات بحت محلية من أجل قضايا تتعلق بالسرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض أقترفت بأحياء الزهور وسيدي ابراهيم والنرجس بفاس.

وأوضح المصدر ذاته أن إيقاف المذكورين، مكن من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بأحجام مختلفة وكذا بعض المسروقات والدرجات النارية التي كانو يستعملونها في اقتراف سرقاتهم والتي تخضع لأبحات دقيقة ومقاربات تحليلة لمعرفة مدي تورطهم في قضايا مماثلة ومن أجل تعميق البحت ومدى تورطهم في قضايا مماثلة.

وأكد ذات المصدر أن المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت التدابير الحراسة النظرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمينة ولاية أمن السلاح الأبيض الدرجات النارية فاس الأسلحة البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم...صراعات داخل نقابة CDT تفجر خروقات لإستفاذة مسؤولين من البقع الأرضية وفيلا بقلب أكادير | بوليتيك

صادم...صراعات داخل نقابة CDT تفجر خروقات لإستفاذة مسؤولين من ''البقع الأرضية'' و''فيلا'' بقلب أكادير

الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة

إنقسام داخل الحكومة...وزراء المصباح والكتاب يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن مناظرة إلياس العماري بطنجة | بوليتيك

إنقسام داخل الحكومة...وزراء '' المصباح والكتاب'' يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن مناظرة إلياس العماري بطنجة

رفع شعار إرحل في وجه الشيخ الفيزازي بمناظرة العماري بطنجة حول الأوضاع في الحسيمة | بوليتيك

رفع شعار "إرحل" في وجه "الشيخ الفيزازي" بمناظرة العماري بطنجة حول الأوضاع في الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نكتة اليوم:شنو هي النجمة بالفرنسية..شوفو أجوبة التلاميذ | نكتة اليوم
منذ 10 دقائق

نكتة اليوم:شنو هي النجمة بالفرنسية..شوفو أجوبة التلاميذ

مخرج و منتج الكاميرا الخفية مشيتي فيها..يكشف لأول مرة مُقابل مشاركة منار و محمود في الكاميرا الخفية | بــووز

مخرج و منتج الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''..يكشف لأول مرة مُقابل مشاركة منار و محمود في الكاميرا الخفية

سار للمغاربة..انخفاض ثمن البنزين و الغازوال في الأسواق المغربية | روبورتاج

سار للمغاربة..انخفاض ثمن البنزين و الغازوال في الأسواق المغربية

نكتة اليوم: 17 يونيو 2017 | نكتة اليوم

نكتة اليوم: 17 يونيو 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تعرف على العلامات الصحيحة و المميزة لِليلة القدر | مجتمع
منذ 30 دقيقة

تعرف على العلامات الصحيحة و المميزة لِليلة القدر

صادم...صراعات داخل نقابة CDT تفجر خروقات لإستفاذة مسؤولين من البقع الأرضية وفيلا بقلب أكادير | بوليتيك

صادم...صراعات داخل نقابة CDT تفجر خروقات لإستفاذة مسؤولين من ''البقع الأرضية'' و''فيلا'' بقلب أكادير

الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور أكادير الإثنين المقبل لإعطاء الإنطلاقة لتدشين مشاريع ضخمة ومهيكلة

رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.