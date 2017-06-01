رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة بفاس ألقاب أفرادها مُرعبة ﻿

علمت ''شوف تيقي'' بأن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص، أخيرا، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة بكل أنواعها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيقي'' بأن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص، أخيرا، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة بكل أنواعها.

وحسب مصادرنا فإن الأمر يتعلق بكل من ''الشويرف و العلاهمي و بوشارب و ولد النعيم و القرع و المالكي و المقرنص و سلامة و بيتبول''، الذين كانو يمثلون مذكرات بحت محلية من أجل قضايا تتعلق بالسرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض أقترفت بأحياء الزهور وسيدي ابراهيم والنرجس بفاس.

وأوضح المصدر ذاته أن إيقاف المذكورين، مكن من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بأحجام مختلفة وكذا بعض المسروقات والدرجات النارية التي كانو يستعملونها في اقتراف سرقاتهم والتي تخضع لأبحات دقيقة ومقاربات تحليلة لمعرفة مدي تورطهم في قضايا مماثلة ومن أجل تعميق البحت ومدى تورطهم في قضايا مماثلة.

وأكد ذات المصدر أن المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت التدابير الحراسة النظرية.