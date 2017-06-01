 إنقسام داخل الحكومة...وزراء '' المصباح والكتاب'' يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن مناظرة إلياس العماري بطنجة ﻿
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إنقسام داخل الحكومة...وزراء '' المصباح والكتاب'' يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن مناظرة إلياس العماري بطنجة

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 03:04 إنقسام داخل الحكومة...وزراء المصباح والكتاب يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن مناظرة إلياس العماري بطنجة | بوليتيك
إنقسام داخل الحكومة...وزراء '' المصباح والكتاب'' يمتنعون وزملاءهم من الأغلبية يبررون الغياب عن مناظرة إلياس العماري بطنجة
خلافا للموقف السابق الذي أعلن عنه شباب حراك –الريف بأحد الوقفات الإحتجاجية بالحسيمة عن غياب عائلات المعتقلين الحضور إلى المناظرة التي أجريت اليوم بطنجة، حيث ألقى عضوين من أسر المعتقلين كلمة

شوف تيفي

خلافا للموقف السابق الذي أعلن عنه شباب حراك –الريف بأحد الوقفات الإحتجاجية بالحسيمة عن غياب عائلات المعتقلين الحضور إلى المناظرة التي أجريت اليوم بطنجة، حيث ألقى عضوين من أسر المعتقلين كلمة مؤثرة يطالبون فيها بالبراءة لذويهم.

وعلمت ''شوف تيفي'' أن وزراء حزب العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية إتفقوا بالامتناع عن الحضور بمن فيهم رئيس الحكومة، للمناظرة التي أشرفت عليها لجنة بمبادرة من الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان تحث عنوان'' المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة''، بعد الهجوم اللفظي المتبادل بين إلياس العماري من جهة ومصطفى الرميد ونبيل بن عبد الله من جهة ثانية.

وحسب مصادر مطلعة، فأحزاب الأغلبية الأخرى بررت غيابها عن المناظرة كذلك، بدعوى حضورها لأنشطة تزامنت ووقت المناظرة، فيما أصدرت جمعيات ومنتديات حقوقية بيانا تعلن فيه عن أسباب رفضها من الأصل الدعوة للحضور للمناظرة.

هذا، وحضر كل من الوزير والأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد للمناظرة، بالإضافة إلى وزير العدل محمد أوجار والوزير المنتدب في وزارة الداخلية نورالدين بوطيب بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية التي شاركت في أشغال المناظرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة المناظرة الحضور طنجة شوف تيفي

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