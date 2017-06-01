كارثة أخرى..وفاة سيدة بتنغير أثناء ولادة توأم.. و كالعادة وزارة الصحة تتبرأ من المسؤولية و تُوضح الأسباب ﻿

كعادتها ،أكدت وزارة الصحة أن السيدة الحامل بتوأمين التي توفيت بعد الوضع بتنغير، حظيت بالعناية اللازمة منذ أن ولجت المستشفى، سواء بتنغير أو بالرشيدية، واستفادت من الخدمات الصحية والعلاجية

شوف تيفي:

كعادتها ،أكدت وزارة الصحة أن السيدة الحامل بتوأمين التي توفيت بعد الوضع بتنغير، حظيت بالعناية اللازمة منذ أن ولجت المستشفى، سواء بتنغير أو بالرشيدية، واستفادت من الخدمات الصحية والعلاجية الضرورية في مثل هذه الحالات.

وقدمت الوزارة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، توضيحات حول ظروف الوفاة، مشيرة الى أن المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير استقبل يوم الاثنين 12 يونيو الجاري في الساعة السادسة مساء، سيدة حامل كانت تعاني من ارتفاع الضغط الدموي مع حدوث أزمات التشنج المرتبطة بهذا المرض بمنزلها، وفور وصولها إلى المستشفى تم التكفل بحالتها وتزويدها بالدم اللازم، وأنجبت توأمين تحت الرعاية الطبية حالتهما الصحية جيدة.

إلا أن تدهور الحالة الصحية لهذه السيدة مع ظهور نيف حاد، يوضح البلاغ، استلزم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية، في مساء نفس اليوم على متن سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى، حيث أجريت لها الفحوصات الضرورية، وقدمت لها العلاجات اللازمة، ووجهت بعدها إلى قسم الإنعاش، وأجريت لها تحاليل مخبرية إضافية وفحوصات بالصدى وفحص بالسكانير والتي أثبتت جميعها إصابتها بالتشحم الكبدي.

وأضاف البلاغ أنه رغم العلاجات والعناية اللازمة التي قدمت لهذه السيدة بقسم الإنعاش، إلا أن مضاعفات المرض الكبدي أدت الى وفاتها مساء يوم الأربعاء 14 يونيو.