رفع شعار "إرحل" في وجه "الشيخ الفيزازي" بمناظرة العماري بطنجة حول الأوضاع في الحسيمة ﻿

مباشرة بعد إعطاء الكلمة للشيخ السلفي ''محمد الفيزازي'' خلال المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة التي إنطلقت اليوم الجمعة بمدينة طنجة تحت إشراف إلياس العماري، رفع شباب داخل القاعة المحتضنة

شوف تيفي

مباشرة بعد إعطاء الكلمة للشيخ السلفي "محمد الفيزازي" خلال المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة التي إنطلقت اليوم الجمعة بمدينة طنجة تحت إشراف إلياس العماري، رفع شباب داخل القاعة المحتضنة للمناظرة بأحد الفنادق شعار "إرحل" في وجه خطيب جمعة إحدى المساجد بمدينة البوغاز.

وصرح مصدر من عين المكان لشوف تيفي، أن الأصوات تعالت داخل القاعة تطالب"برحيل الشيخ الفيزازي" ورفض الإدلاء بموقفه ومقترحاته كسائر المشاركين، حيث إتهم الشباب الشيخ السلفي بتسفيه الإحتجاجات والعداء لنشطاء حراك الريف من خلال تدوينات على صفحته بالفايسبوك.

من جهة ثانية، ومباشرة بعد إنتهاء مشاركته والإدلاء بموقفه في الجلسة التي إنتهت قبل قليل من يومه الجمعة، إعترف "الشيخ الفيزازي" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن بعض شباب الريف الحاضرين للمناظرة، رفعوا "شعار إرحل في وجهه" بسبب تدويناته الفايسبوكية، لكن إصراره وتدخل أعضاء باللجنة المشرفة على تسيير أشغال المناظرة، مكنته من الإدلاء بموقفه حول الأوضاع بالحسيمة.

وصرح " الفيزازي" أنه بين للشباب الغاضبين أن الصفحة التي تحمل إسمه والتي سفهت المسيرة المليونية الأخيرة، لا تمتُ له بصلة وأن جهات "إعلامية" خفية هي من تقوم بذلك، مؤكدا بأنه وضع شكاية لدى الأمن ووزير العدل السابق مصطفى الرميد من دون أية نتيجة.

وأضاف الفيزازي، أنه أكد في موقفه على حق ساكنة الريف في الإحتجاج والحصول على حقهم في التنمية ومحاسبة المسؤولين المقصرين في خدمة الصالح العام، لكنه أدان في كلمته بالمناظرة، الإعتداء على عناصر قوات الأمن الذين يعتبرون من خيرة أبناء الوطن وأنهم قدموا لمدينة الحسيمة لحفظها من يد من أسماهم "بشرذمة من الإنفصاليين ومثيري الشغب والتخريب".