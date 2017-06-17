صادم وبالصور.. أب يلتقط صورة لإبنه في وضعية خطيرة تهز الفايسبوك ﻿

شوف تيفي
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مساء الجمعة، صورا لطفل صغير التُقطت له في وضعية خطيرة فوق سطح إحدى العمارات السكنية.
ورجح نشطاء الموقع الأزرق أن يكون والد الطفل هو من التقط الصورة المذكورة دون أن يكثرت لخطورة الأمر، حيث عبر الرواد عن استنكارهم من الصورة التي لاقت جدلا واسعا ،دون الإشارة إلى الدولة أو المدينة التي التقطت فيها.
هذا وطالب البعض الآخر من المسؤولين التدخل الفوري والتعرف على هوية مُلتقط الصورة ومباشرة التحقيق معه ومعاقبته ليكون عبرة للآخرين.
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