وحش آدمي ملقب بـ « بوعو » يغتصب قاصر ابن ضابط أمن بمدينة سطات ﻿

علمت شوف تيفي أن وحش آدمي ملقب بـ « بوعو » يبلغ من العمر 28 سنة أقدم على اغتصاب قاصر يبلغ 13 عاما ابن ضابط أمن بمدينة سطات، قبل حوالي أسبوع من الآن.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن وحش آدمي ملقب بـ « بوعو » يبلغ من العمر 28 سنة أقدم على اغتصاب قاصر يبلغ 13 عاما ابن ضابط أمن بمدينة سطات، قبل حوالي أسبوع من الآن.

وأفادت شقيقة الضحية متحدثة لشوف تيفي أن الجاني قام باستدراج أخيها إلى مقر عمله، وذلك بعدما استغل الأول حب الضحية للرياضة حيث أوهمه أنه سيساعده ليتفاجأ بالإعتداء عليه واغتصابه تحت طائلة العنف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم الذي يشتغل كحارس أمن بأحد المصانع بسطات يقطن بالقرب من منزل الضحية إذ كان يتربص به قبل أيام، ليقدم بعدها على فعلته الشنيعة ويلوذ بالفرار بعد ذلك.

هذا وبعد أسبوع من التحقيق، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به عند محاولته الهروب إلى مدينة سيدي حجاج، لتحتفظ به رهن تدابير الحراسة النظرية.

ومن جهة اخرى قالت أخت الضحية، أن أخيها تعرض لصدمة قوية بسبب عملية الإغتصاب التي تعرض لها، حيث ستقوم عائلته بإحالته على طبيب نفسي بمدينة الدارالبيضاء من أجل إخراجه من وضعه الحالي.