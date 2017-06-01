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إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار ''لا للدكاكين السياسية''

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 02:01 إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار لا للدكاكين السياسية | بوليتيك
إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار ''لا للدكاكين السياسية''
شهدت مدينة الحسيمة وبعض الحواضر الأخرى بالإقليم وقفات إحتجاجية متفرقة، تحث شعار لا ''للدكاكين السياسية'' للركوب على ''حراك- الريف''، وسط غياب النقل المباشر للإحتجاجات من طرف الصفحات الفايسبوكية

شوف تيفي

شهدت مدينة الحسيمة وبعض الحواضر الأخرى بالإقليم وقفات إحتجاجية متفرقة، تحث شعار لا ''للدكاكين السياسية'' للركوب على ''حراك- الريف''، وسط غياب النقل المباشر للإحتجاجات من طرف الصفحات الفايسبوكية المعتادة.

وعرفت الوقفات الإحتجاجية خاصة بمدينة الحسيمة، إنخفاضا ملحوظا في عدد المشاركين بها، حيث إتسمت بحضور النشطاء البارزين في الحراك منذ بدايته، وسط مقاطعة واضحة للساكنة.

ويأتي إعادة رفع شعار لا ''للدكاكين السياسية'' التي يقصد بها المحتجون ''الأحزاب'' تزامنا وإنطلاق اليوم الأول من ''المناظرة الوطنية حول الأوضاع بمدينة الحسيمة''.

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