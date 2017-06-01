جريدة ''العلم'' تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي ''عبد الله ابو فارس'' عن دائرة سطات ﻿

أورد الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية عشية اليوم الجمعة،أنه تم إلغاء مقعد البرلماني عبد الله ابوفارس عن دائرة سطات، كما أعلنت المحكمة في ذات القرار رفض الطعون الأخرى في حق جميع وكلاء اللائحة.

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أورد الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية عشية اليوم الجمعة،أنه تم إلغاء مقعد البرلماني عبد الله ابوفارس عن دائرة سطات، كما أعلنت المحكمة في ذات القرار رفض الطعون الأخرى في حق جميع وكلاء اللائحة.

وإستنادا لقرار المحكمة الدستورية، فقد قضت بإلغاء مقعد البرلماني باسم حزب الإستقلال، عبد الله أبو فارس كعضو بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''سطات''، كما أمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ولخصت المحكمة قرارها بعد الإطلاع على المذكرات الجوابية، حيث في الدعوى المرفوعة على عبد الله ابو فارس، أن الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه ، نشرت له حوارا يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة الملك، فيما تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه ''يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية''.

كما أن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة أصلية من جريدة العلم، لسان الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، الصادرة بتاريخ 26 سبتمبر 2016 تحت عدد 23637 في صفحتها السادسة، أنها تضمنت صورة للمطعون في انتخابه وهو يخطب أمام عدد من الحاضرين وبجانبه صورة الملك.

ووفق قرار المحكمة الدستورية، ''فبغض النظر عما أثاره المطعون في انتخابه بشأن تاريخ ومكان التقاط الصورة المذكورة، فإن نشرها، أثناء الحملة الانتخابية، في هذه الجريدة التي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، يعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 و118 سالفتا الذكر''، ما يعني ''أن الواقعة المشار إليها تخالف مقتضيات المادة 118 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب''.