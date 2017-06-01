 جريدة ''العلم'' تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي ''عبد الله ابو فارس'' عن دائرة سطات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار لا للدكاكين السياسية | بوليتيك

إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار ''لا للدكاكين السياسية''

جريدة العلم تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي عبد الله ابو فارس عن دائرة سطات | بوليتيك

جريدة ''العلم'' تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي ''عبد الله ابو فارس'' عن دائرة سطات

الدولة الإسلامية تُعلن مسؤوليتها عن هجوم القدس الإرهابي | دولي

الدولة الإسلامية تُعلن مسؤوليتها عن هجوم القدس الإرهابي

على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017 | بوليتيك

على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017

بعد أسبوع بمقر الفرقة الوطنية...متابعة ناشطين بحراك-الريف في حالة سراح | بوليتيك

بعد أسبوع بمقر الفرقة الوطنية...متابعة ناشطين ''بحراك-الريف'' في حالة سراح

حصلاتو الكاميرا..بوجه مكشوف..شوفو كيفاش شفر تيليفون سامسونغ من محل لبيع المواد التجميلية فسلا | بووز

حصلاتو الكاميرا..بوجه مكشوف..شوفو كيفاش شفر تيليفون سامسونغ من محل لبيع المواد التجميلية فسلا

فيديو مثير..لصان يقبلان قدمي فتاة محجبة بعد سرقة هاتفها النقال..وها علاش | دولي

فيديو مثير..لصان يقبلان قدمي فتاة محجبة بعد سرقة هاتفها النقال..وها علاش

فطور مع مشهور:بعد طول انتظار..مواقف مضحكة مع الفنان الكوميدي عبد الخالق فهيد في مائدة الإفطار/و حصريا يكشف بكل حرقة غيابه عن الشاشة الصغيرة/قصاوني من الأعمال الرمضانية | بووز

فطور مع مشهور:بعد طول انتظار..مواقف مضحكة مع الفنان الكوميدي عبد الخالق فهيد في مائدة الإفطار/و

صادم وبالصور: حبيبة الممثل المهدي فولان السابقة تحاول الانتحار بعدما ابتزها بنشر صورها الحميمية معه عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون

صادم وبالصور: حبيبة الممثل المهدي فولان السابقة تحاول الانتحار بعدما ابتزها بنشر صورها الحميمية

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

جريدة ''العلم'' تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي ''عبد الله ابو فارس'' عن دائرة سطات

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 01:58 جريدة العلم تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي عبد الله ابو فارس عن دائرة سطات | بوليتيك
جريدة ''العلم'' تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي ''عبد الله ابو فارس'' عن دائرة سطات
أورد الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية عشية اليوم الجمعة،أنه تم إلغاء مقعد البرلماني عبد الله ابوفارس عن دائرة سطات، كما أعلنت المحكمة في ذات القرار رفض الطعون الأخرى في حق جميع وكلاء اللائحة.

شوف تيفي

أورد الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية عشية اليوم الجمعة،أنه تم إلغاء مقعد البرلماني عبد الله ابوفارس عن دائرة سطات، كما أعلنت المحكمة في ذات القرار رفض الطعون الأخرى في حق جميع وكلاء اللائحة.

وإستنادا لقرار المحكمة الدستورية، فقد قضت بإلغاء مقعد البرلماني باسم حزب الإستقلال، عبد الله أبو فارس كعضو بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''سطات''، كما أمرت بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ولخصت المحكمة قرارها بعد الإطلاع على المذكرات الجوابية، حيث في الدعوى المرفوعة على عبد الله ابو فارس، أن الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه ، نشرت له حوارا يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة الملك، فيما تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه ''يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية''.

كما أن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة أصلية من جريدة العلم، لسان الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، الصادرة بتاريخ 26 سبتمبر 2016 تحت عدد 23637 في صفحتها السادسة، أنها تضمنت صورة للمطعون في انتخابه وهو يخطب أمام عدد من الحاضرين وبجانبه صورة الملك.

ووفق قرار المحكمة الدستورية، ''فبغض النظر عما أثاره المطعون في انتخابه بشأن تاريخ ومكان التقاط الصورة المذكورة، فإن نشرها، أثناء الحملة الانتخابية، في هذه الجريدة التي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، يعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 و118 سالفتا الذكر''، ما يعني ''أن الواقعة المشار إليها تخالف مقتضيات المادة 118 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المحكمة الدستورية الإلغاء الطعون سطات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار لا للدكاكين السياسية | بوليتيك

إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار ''لا للدكاكين السياسية''

على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017 | بوليتيك

على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017

بعد أسبوع بمقر الفرقة الوطنية...متابعة ناشطين بحراك-الريف في حالة سراح | بوليتيك

بعد أسبوع بمقر الفرقة الوطنية...متابعة ناشطين ''بحراك-الريف'' في حالة سراح

فيديو.. ما لم تسمعه على التلفاز.. هذا هو الحوار الذي دار بين ماكرون و الملك محمد السادس (فيديو عن قرب) | بوليتيك

فيديو.. ما لم تسمعه على التلفاز.. هذا هو الحوار الذي دار بين ماكرون و الملك محمد السادس (فيديو عن قرب)

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البرلماني الذي أضرم النار في نفسه دخل في غيبوبة بمراكش‎‎ | حصاد اليوم
منذ 39 دقيقة

البرلماني الذي أضرم النار في نفسه دخل في غيبوبة بمراكش‎‎

النشرة الاقتصادية : 16 يونيو 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 16 يونيو 2017

رامز تحت الارض الحلقة 21 كاملة - Live | قنوات أخرى

رامز تحت الارض الحلقة 21 كاملة - Live

بالفيديو..اعتراف خطير من فتاة مغربية..نمارس الجنس مع الكلب ديالي كل نهار‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..اعتراف خطير من فتاة مغربية..نمارس الجنس مع الكلب ديالي كل نهار‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار لا للدكاكين السياسية | بوليتيك
منذ 3 دقائق

إحتجاجات ليلية بالحسيمة تحث شعار ''لا للدكاكين السياسية''

جريدة العلم تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي عبد الله ابو فارس عن دائرة سطات | بوليتيك

جريدة ''العلم'' تتسبب في إلغاء عضوية البرلماني الاستقلالي ''عبد الله ابو فارس'' عن دائرة سطات

الدولة الإسلامية تُعلن مسؤوليتها عن هجوم القدس الإرهابي | دولي

الدولة الإسلامية تُعلن مسؤوليتها عن هجوم القدس الإرهابي

على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017 | بوليتيك

على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.