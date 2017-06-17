الدولة الإسلامية تُعلن مسؤوليتها عن هجوم القدس الإرهابي ﻿

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية ليلة الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في القدس والذي أسفر عن مقتل شرطية إسرائيلية.

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية ليلة الجمعة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في القدس والذي أسفر عن مقتل شرطية إسرائيلية.

وأكدت وكالة أعماق الناطقة باسم داعش عن مقتل شرطية اسرائيلية طعنا في القدس في هجوم نفذه ثلاثة فلسطينيين قتلتهم الشرطة الإسرائيلية وأكد التنظيم الجهادي أنهم ''من جنود الدولة الإسلامية'' متوعدا الإسرائيليين بمزيد من الهجمات.

وفي تفاصيل الواقعة، أصيبت شرطية إسرائيلية بجروح بالغة إثر تعرضها للطعن اليوم الجمعة و توفيت عند إحدى بوابات مدينة القدس القديمة فيما قتل ثلاثة أشخاص قالت الشرطة إنهم منفذو الهجوم.

وأوضحت الشرطة أن مهاجمين اثنين أطلقا النار على مجموعة من الشرطيين فردوا عليهما بالمثل فيما عمد ثالث إلى طعن الشرطية قبل أن يتم قتله، وأكد المصدر ذاته أن المهاجمين الثلاثة فلسطينيون من الضفة الغربية.