 على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017 ﻿
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على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 01:34 على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017 | بوليتيك
على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017
على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017

شوف تيفي

وجه محمد حصاد وزير التربية الوطنية مذكرة استعجالية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم تتعلق بتقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2017 ليوم الثلاثاء المقبل 20 يونيو بدلا من يوم الخميس 22 يونيو.

وتداولت الصفحات الفايسبوكية الوثيقة المذكورة على نطاق واسع عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

و طالبت الوزارة من خلال نفس المذكرة، تسريع وثيرة إنجاز العمليات المتبقية و المتعلقة بهذا الامتحان للإعلان عن النتائج في الموعد الجديد.

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نتائج الباكالوريا حصاد شوف تيفي

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