على غير المتوقع هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا لسنة 2017 ﻿

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وجه محمد حصاد وزير التربية الوطنية مذكرة استعجالية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم تتعلق بتقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2017 ليوم الثلاثاء المقبل 20 يونيو بدلا من يوم الخميس 22 يونيو.
وتداولت الصفحات الفايسبوكية الوثيقة المذكورة على نطاق واسع عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
و طالبت الوزارة من خلال نفس المذكرة، تسريع وثيرة إنجاز العمليات المتبقية و المتعلقة بهذا الامتحان للإعلان عن النتائج في الموعد الجديد.
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