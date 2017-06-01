بعد أسبوع بمقر الفرقة الوطنية...متابعة ناشطين ''بحراك-الريف'' في حالة سراح ﻿

كشف المحامي سعيد بن حماني، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة قد قرر متابعة معتقلين على خلفية حراك-الريف في حالة سراح بعد إحالتهم على التوالي يوم 9 و10 من الشهر الجاري على الفرقة

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كشف المحامي سعيد بن حماني، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة قد قرر متابعة معتقلين على خلفية حراك-الريف في حالة سراح بعد إحالتهم على التوالي يوم 9 و10 من الشهر الجاري على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء للتحقيق معهم.



وأضاف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي إحتجاجات الحسيمة، أن ما يتم تداوله حول حفظ الملف عار من الصحة لأن قرار حفظ الملف كان سيصدره الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، لكن تمت إحالة المعتقلين على قاضي التحقيق عشية اليوم والذي قرر متابعتهم في حالة سراح.



وأوضح ذات المصدر، أن كلا من ''قدوري زكرياء وعبد المنعم صرتوحي'' سيتابعان في حالة سراح بنفس تهم باقي المعتقلين تقريبا، وهي ''زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات، والعصيان المسلح، والإعتداء والعنف ضد القوات العمومية...''.