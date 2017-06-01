فيديو مثير..لصان يقبلان قدمي فتاة محجبة بعد سرقة هاتفها النقال..وها علاش ﻿

أجبرت شابة سورية، خلال الأسبوع الجاري، شابين على تقبيل قدميها أمام الناس في تركيا، وذلك للانتقام منهما بعدما قاما سابقا بسرقة هاتفها النقال، وقاما بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي'':

أجبرت شابة سورية، خلال الأسبوع الجاري، شابين على تقبيل قدميها أمام الناس في تركيا، وذلك للانتقام منهما بعدما قاما سابقا بسرقة هاتفها النقال، وقاما بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر إعلامية عربية فإن الشابين، قاما بتقبيل قدمي الفتاة السورية المحجبة، مقابل تنازلها عن شكايتها المقدمة للشرطة التركية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفيديو أثار النشطاء العرب، حيت تباينت الآراء بين معجب بما قامت به الفتاة، وبين رافض له، موضحين أن الفتاة كان عليها التنازل أو ترك القضية بين يدي الشرطة بدل الانتقام من الشابين اللصين بطريقة مهينة.