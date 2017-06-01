فطور مع مشهور:بعد طول انتظار..مواقف مضحكة مع الفنان الكوميدي عبد الخالق فهيد في مائدة الإفطار/و حصريا يكشف بكل حرقة غيابه عن الشاشة الصغيرة/قصاوني من الأعمال الرمضانية