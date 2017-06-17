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صادم وبالصور: حبيبة الممثل المهدي فولان السابقة تحاول الانتحار بعدما ابتزها بنشر صورها الحميمية معه عبر الفايسبوك

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 00:45 صادم وبالصور: حبيبة الممثل المهدي فولان السابقة تحاول الانتحار بعدما ابتزها بنشر صورها الحميمية معه عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون
صادم وبالصور: حبيبة الممثل المهدي فولان السابقة تحاول الانتحار بعدما ابتزها بنشر صورها الحميمية معه عبر الفايسبوك
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن الصديقة السابقة لمهدي فولان ابن الممثل القدير حسن فولان أقدمت على محاولة الإنتحار بعدما هددها بنشر صورها الحميمية معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

شوف تيفي:

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن الصديقة السابقة لمهدي فولان ابن الممثل القدير حسن فولان أقدمت على محاولة الإنتحار بعدما هددها بنشر صورها الحميمية معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت مصادر قريبة من الشابة إيمان في حديثها لشوف تيفي، أن الأخيرة وبعد المحاولات المتكررة لمهدي فولان، حاولت الإنتحار بعد تناولها عقاقير عرضتها لنزيف داخلي عجل بنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى بمدينة الرباط.

هذا ولحسن الحظ وبعد التدخل الطبي، تمكنت إيمان من تجاوز مرحلة الخطر بالرغم من خطورة الأمر، إلا أنها لا تزال ترقد بالمستشفى المذكور.

جدير بالذكر، أن المهدي فولان كان قد احتفل بزفافه سنة 2015 في حفل حضره فنانين وإعلاميين و قبلها كانت له علاقة حميمية مع إيمان استمرت لمدة سنتين .

 

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون المهدي فولان صديقته صور حميمية شوف تيفي

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