محامي بهيئة الدار البيضاء: جميع شروط المحاكمة العادلة احتُرمت في متابعة المتهمين على خلفية الأحداث التي تشهدها الحسيمة ﻿

أكد إبراهيم الرشيدي المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن جميع شروط المحاكمة العادلة احترمت في إطار متابعة المتهمين على خلفية الأحداث التي تشهدها الحسيمة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد إبراهيم الرشيدي المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن جميع شروط المحاكمة العادلة احترمت في إطار متابعة المتهمين على خلفية الأحداث التي تشهدها الحسيمة.

وقال الرشيدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في معرض تعليقه على الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين قضائيا على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة، "حسب تصريحات بعض الزملاء الذين حضروا أطوار محاكمة المتابعين في هذه القضية، أن جميع شروط المحاكمة العادلة تم احترامها"، مشددا على أن "دفاع المتهمين اضطلع بدوره بمهنية وتفان طبقا لأعراف المهنة والدفاع عن حقوق الإنسان كان ضحية أو متهما".

وأضاف " لا زالت أمام المتهمين إمكانية استئناف الأحكام الصادرة في حقهم"، معربا عن يقينه بأنه من مصلحة الجميع أن تهدأ الأوضاع في المنطقة، لأن حق التظاهر السلمي حق مشروع دستوريا، كما أن حق حماية الأشخاص وممتلكاتهم وأمنهم وضمان سلامتهم واحترام القوانين المنظمة للتجمعات العمومية، أمر يهم جميع المواطنين.