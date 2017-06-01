هام للمغاربة..أطول نهار في هاذ السنة بالمغرب سيكون خلال شهر رمضان..وهذا هو تاريخه ﻿

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن 26 من رمضان الجاري الموافق ليوم الأربعاء 21 يونيو، يعتبر أطول نهار هذه السنة، موضحة أن الانقلاب الصيفي Summer solstice هذا العام يحدث بالمملكة المغربية

"شوف تيفي"

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن 26 من رمضان الجاري الموافق ليوم الأربعاء 21 يونيو، يعتبر أطول نهار هذه السنة، موضحة أن الانقلاب الصيفي Summer solstice هذا العام يحدث بالمملكة المغربية والمنطقة العربية وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية يوم الأربعاء 26 رمضان 1438 هـ الموافق ل21 يونيو 2017 عند الساعة الرابع و الربع صباحا بالتوقيت المحلي.

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ففي هذا التوقيت يكون القطب الشمالي للأرض مائلا باتجاه الشمس وتكون واقعة مباشرة فوق مدار السرطان عند خط العرض 23.44 درجة شمال، وهو أول أيام فصل الصيف فلكيا والذي سيستمر 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة، وسيحدث الانقلاب الصيفي في يوم 26 رمضان حيث ستكون مدة النهار في الرباط 16 ساعة و22 دقيقة ، وفي الناظور 16 ساعة و32 دقيقة بينما في الكويرة 14 ساعة و58 دقيقة.

وأشارت ذات الجمعية إلى أن الملاحظات التي تم التوصل إليها تشير إلى أن ضوء الفجر أصبح مبكرا وغروب الشمس يتأخر، وأن قوس المسار الظاهري للشمس يكون نحو الشمال وهي أعلى شمس ارتفاعًا كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، بالإضافة أن ظلال الأشياء عند الظهر يوم الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال العام، وسبب ذلك أن الأرض تدور حول الشمس مائلة حول محور دورانها حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف والآن تقع بمكان في الفضاء، حيث النصف الشمالي مائل باتجاه الشمس لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار، ولذلك فإن المناطق شمال خط الاستواء يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة.

أما في الدائرة القطبية الشمالية، تضيف الجمعية فلا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا الوقت من السنة لأن الشمس تبقى فوق الأفق على مدار 24 ساعة في ظاهرة تسمى “شمس منتصف الليل” مدة ستة أشهر وأيضًا في الدائرة القطبية الجنوبية لا يوجد شروق أو غروب للشمس، ولكن الفرق أن الشمس تبقى تحت الأفق على مدار 24 ساعة لمدة ستة أشهر .